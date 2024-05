Ansprechpartnerin für die Angehörigen Bestatterin aus Homburg erzählt aus ihrem Alltag und was sie sich nach dem eigenen Tod wünscht

Eine Bestattung ist ein Vorgang, bei dem der Verstorbene seine letzte Ruhe findet. In Deutschland gibt es mehr als 4000, allein im Saarland weit über 200 Bestattungsunternehmen, die für die Hinterbliebenen erste Anlaufstelle sind und sich um sämtliche Angelegenheiten rund um eine Beerdigung kümmern. Eines davon ist das Bestattungshaus Frisch in Homburger Stadtteil Erbach, das seit zweieinhalb Jahren zur in Saarbrücken ansässigen Pietät von Rüden gehört. Die dortige Leiterin ist die 32-jährige Renate Wildberger, die auf ein abgebrochenes Theologiestudium im Alter von 23 Jahren die Ausbildung zur Bestatterin folgen ließ. Frauen, so bestätigt sie aus eigener Erfahrung, sind in diesem Beruf seit Jahren nichts Ungewöhnliches mehr. So war in Wildbergers Abschlussklasse das Verhältnis männlich-weiblich paritätisch.