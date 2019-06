Bistum Trier : Lehrer machen Druck auf Bischof

Saarbrücken Rund 5000 Religionslehrer aus dem Bistum Trier fordern in einem Brief an Bischof Stephan Ackermann mehr Mitbestimmung bei der Bewältigung der Krise in der Kirche. Auch ein „Umdenken in Fragen von Sexualität“ wollen die Pädagogen.