Laut Landesregierung Rekord im Saarland: Über 80 Millionen Fahrgäste im Nahverkehr

Die saarländische Landesregierung rechnet für 2023 mit einem neuen Fahrgastrekord im öffentlichen Personennahverkehr. Bis Ende des Jahres werde der saarländische Verkehrsverbund saarVV gut 80 Millionen Personen befördert haben – so viele wie nie in seiner Geschichte, teilte das Mobilitätsministerium des Saarlandes am Freitag in Saarbrücken mit. Im Monat nutzen demnach über sieben Millionen Fahrgäste die Verkehrsunternehmen des saarVV.