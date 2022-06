Krankenreport der Barmer : Rekord bei Fehltagen wegen Psyche im Saarland

Im Saarland waren im vergangenen Jahr psychische Erkrankungen erstmals der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. In den Jahren zuvor gingen die meisten Krankschreibungen auf Muskel-Skelett-Beschwerden zurück. Foto: Getty Images/iStockphoto/AntonioGuillem

Saarbrücken Saarländische Beschäftigte werden wegen seelischer Beschwerden häufiger und länger krankgeschrieben als in allen anderen Bundesländern. Das zeigt eine repräsentative Erhebung der Krankenkasse Barmer.

Beschäftigte aus dem Saarland haben nie zuvor so oft wegen psychischer Erkrankungen im Job gefehlt wie im Jahr 2021. Psychische Leiden wie Depressionen sorgten im vergangenen Jahr bei jedem saarländischen Beschäftigten im Durchschnitt für 4,8 Fehltage am Arbeitsplatz. 2020 waren es durchschnittlich 4,7 Tage. Das zeigt eine repräsentative Auswertung der Krankenkasse Barmer, die dafür die Krankschreibungen von rund 52 000 versicherten Erwerbspersonen mit Wohnsitz im Saarland anonymisiert ausgewertet hat. „Im Saarland ist die Zahl der Fehltage im Beruf wegen seelischer Leiden auch ohne Corona seit Jahren gewachsen. Arbeitgeber sollten dieser Entwicklung mit betrieblichem Gesundheitsmanagement gegensteuern“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer im Saarland und in Rheinland-Pfalz.