Reiseexperten empfehlen Das sind die sieben besten Orte im Saarland für einen Kurzurlaub

Urlaub am See? Geht auch im Saarland. Am großen Stausee, der das Saarland mit dem Hunsrück verbindet, kann man nicht nur Schwimmen, Surfen, Segeln, Stand-Up-Paddlen, sondern auch einfach die wunderschöne umliegende Natur genießen. Übernachten kann man in den Center Parcs oder preiswert auf dem Campingplatz, wer will sogar in einem „Märchenhäuschen“ direkt am See.