Sommerferien 2024 Reisemagazin gibt 18 „Geheimtipps“ – ein Urlaubsjuwel liegt im Saarland

Der Dollberg ist mit 695,4 Meter über Normalhöhennull der höchste Berg des Saarlandes und gehört zu einem der markanten Höhenzüge des Hochwaldes.

Start- und Zielpunkt der Wanderung Dollbergschleife ist der Parkplatz an der Köhlerhütte in Neuhütten und der Waldparkplatz in Otzenhausen. Von hier aus kann jeweils die etwa elf Kilometer lange Traumschleife des Saar-Hunsrück-Steiges in und gegen den Uhrzeigersinn erwandert werden.