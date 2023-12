Historisches Museum Saar Der unbekannte Vermittler der Saar-Geschichte geht in den Ruhestand

Das Sprechen in Möglichkeitsform kennt Reiner Jung (65) nur unter dem Begriff „Konjunktiv II“ aus der Lateingrammatik. Das „Hättest-und-wärest-du-doch“, das nicht wenige Menschen mit in ihr Rentendasein tragen, hört man von ihm nicht. Jung ist der Prototyp des mit seiner Scholle zufriedenen Saarländers – in Neunkirchen geboren und das ganze Leben im Saarland geblieben. Und dann ist der stellvertretende Leiter des Historischen Museums Saar (HisMus) dann doch ziemlich anders.