Saarbrücker Kammermusik Schuberts Winterreise wird zum Hörerlebnis

Locken und begeistern – Diese beiden Begrifflichkeiten gehören schon seit vielen Jahren zu den Markenzeichen des Tenors Julian Prégardien im Umgang mit seinem Konzertpublikum, was sich am Montag bei seinem Konzert aus der Reihe „Saarbrücker Kammermusik“ im großen Sendesaal des SR wieder einmal bestätigte. Bereits kurz vor dem eigentlichen Konzertbeginn berat der Tenor gemeinsam mit seinem Pianisten Daniel Heide die Konzertbühne, um den fast ausverkauften Saal in das Programm des Abends einzuführen und mit Franz Schuberts Winterreise dem Publikum eine eher anspruchsvolle Musik vorab etwas näher zu bringen.