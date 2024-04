Saarlouiser Reichsbürger festgenommen „Wenn die mich abholen kommen, werden sie sterben“

Symbolbild: Aufmarsch von Reichsbürgern 2023 in Magdeburg. Die Reichsbürgerideologie oder der „verschwörungsideologische Souveränismus“ steht nach Einschätzung von Sozial- und Politikwissenschaftlern in einer rechtsextremen und antisemitischen Tradition. So fiel auch ein kürzlich in Saarlouis festgenommener Reichsbürger mehrfach durch Sympathiebekundungen für den Nationalsozialismus auf.

Foto: dpa/Heiko Rebsch