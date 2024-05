Hausdurchsuchung bei Szenegröße Staatsanwaltschaft ermittelt gegen diesen mutmaßlichen Reichsbürger aus Blieskastel

In Saarlouis ist vergangenen Monat ein 63-jähriger Reichsbürger zum wiederholten Mal festgenommen worden. Vorausgegangen waren drastische Drohungen: Mit den Worten „Ich geh nicht mehr in den Knast. Wenn die mich abholen kommen, werden sie sterben“ kündigte der Rentner Thomas G. an, Polizeibeamte und sich selbst durch einen Brandsatz töten zu wollen. Wir berichteten.