Jetzt fehlt von ihm jede Spur : Mann wollte offenbar von Staustufe Rehlingen springen

Rehlingen Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch eine Drohne kommt zum Einsatz.

Am Samstag ist es zu einem Großeinsatz an der Staustufe Rehlingen gekommen. Am Samstagmorgen bemerkte ein Spaziergänger, wie ein Mann mit seinem Fahrzeug inmitten auf der Brücke der Staustufe anhält. Der Mann versuchte laut dem Augenzeugen über das vorhandene Geländer zu klettern und zu springen. Der Passant konnte den Gefährdeten vom Springen abhalten. Der Mann fuhr mit seinem Auto von der Staustufe. Kurz drauf entdeckte der Spaziergänger das Fahrzeug des gefährdeten, älteren Mannes nur wenige Meter weiter. Der Fahrzeugführer war allerdings nicht zu sehen.