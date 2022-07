Jahrelange Auseinandersetzungen vorm Verwaltungsgericht : Das Saarland hat zwei neue Krankenhäuser

Im Saarland kommen zwei neue Krankenhäuser für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie hinzu. Mit diesen neuen Hauptfachabteilungen sind die Reha-Kliniken in Orscholz und Blieskastel nach jahrelangem Kampf mit dem saarländischen Gesundheitsministerium als Akut-Krankenhäuser in den Krankenhausplan des Saarlandes aufgenommen worden. Foto: Getty Images/iStockphoto/Boyloso

Saarlouis Die Reha-Kliniken in Orscholz und Blieskastel werden jetzt auch zu Krankenhäusern. Beide waren vor Gericht gezogen, um sich in den saarländischen Krankenhausplan einzuklagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Gleich in zwei Urteilen hat das Verwaltungsgericht des Saarlandes dem saarländischen Gesundheitsministerium und somit der Landesregierung die Leviten gelesen. Es geht dabei um die Krankenhausplanung. Im Saarland könne von einer „Vielfalt der Krankenhausträger“ keine Rede sein, meinen die Richter. Von einer „Versteinerung der Krankenhauslandschaft“ ist in beiden Urteilen die Rede. „Im Sinne eines Optimierungsgebotes“ müssten bei der Einrichtung neuer Abteilungen und Betten in den saarländischen Kliniken auch private Träger angemessen berücksichtigt werden. Im Saarland bestehe „eine deutliche Unterrepräsentanz von privaten Trägern“.

Die Urteile entspringen dem jahrelange Kampf der beiden Reha-Kliniken in Orscholz und Blieskastel, mit neuen Abteilungen zur Akutversorgung in den Landeskrankenhausplan aufgenommen zu werden. Damit wären beide Häuser nicht nur Reha-Einrichtungen, sondern auch Krankenhäuser. Für die Krankenhausplanung im Saarland ist das Gesundheitsministerium zuständig. Es entscheidet, welche Fachabteilungen in den einzelnen Kliniken gebraucht werden und wie viele Betten dort erforderlich sind. Die Aufnahme in den Plan ist die Voraussetzung dafür, dass die Krankenkassen die in den Krankenhäusern durchgeführten Behandlungen bezahlen, das Land Investitionspauschalen (1300 Euro pro Bett im Jahr) gewährt und für Neu-, An- und Umbauten Investitionskosten übernimmt. Die Tagessätze, die die Kassen erstatten, liegen für Krankenhauspatienten doppelt so hoch wie für Reha-Patienten.

Viele Jahre lang haben die von privaten Trägern geführten Reha-Kliniken in Orscholz (Johannesbad-Gruppe mit Sitz in München) und Blieskastel (Mediclin-Aktiengesellschaft in Offenburg) immer wieder beantragt, mit Akut-Abteilungen in den Krankenhausplan des Saarlandes aufgenommen zu werden, sind aber beim Gesundheitsministerium abgeblitzt. Daher sind beide Häuser zunächst vors Verwaltungsgericht des Saarlandes und dann vors Oberverwaltungsgericht gezogen. Letztlich haben das Gesundheitsministerium und die beiden Klinikbetreiber außergerichtliche Vergleiche geschlossen. Das ergibt sich aus Beschlüssen des Oberverwaltungsgerichts vom Februar 2022. Das Ergebnis: Beide Kliniken werden rückwirkend zum ersten 1. Januar 2021 mit jeweils einer Hauptfachabteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und je 15 Betten in den Krankenhausplan für das Saarland aufgenommen. In Blieskastel werde die neue Abteilung am 1. Januar kommenden Jahres eröffnet, informierte jetzt Thomas Schneider, der Kaufmännische Direktor der Bliestal-Klinik. Orscholz will die neue Abteilung „innerhalb der kommenden Monate“ in Betrieb nehmen, sagte Karin Fuchs, die Leiterin der Klinik.

Das Verwaltungsgericht des Saarlandes hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die Landesregierung privaten Krankenhausträgern bisher den Zutritt zum saarländischen Markt verwehrt oder zumindest erschwert hat. Zukünftig müssten private Betreiber angemessen berücksichtigt werden. Foto: Ruppenthal

Bislang war nur eine einzige Klinik in privater Trägerschaft im saarländischen Krankenhausplan vertreten, die Median-Klinik in Berus. Sie war 1986 als psychosomatische Reha-Klinik gegründet worden. Auch sie wurde mit einer Akut-Abteilung nur deshalb in den Krankenhausplan aufgenommen, weil der Betreiber, die Median-Unternehmensgruppe aus Berlin, vor Gericht gezogen war. Dazu sagt Matthias Waschkies, der Kaufmännische Leiter in Berus: „Die Median-Klinik Berus ist eine auf die akute Behandlung psychosomatischer Erkrankungen spezialisierte Rehabilitationseinrichtung, in der Patienten nach der Zuweisung, beispielsweise durch die Hausarzt- oder eine neurologische Praxis, aufgenommen werden können. Der Antrag der Einrichtung zur Aufnahme in den saarländischen Krankenhausplan, eingestuft als Akutklinik, ist zunächst abgelehnt worden. Der Klinikbetreiber schlug den juristischen Weg ein und das Gericht gab ihm im Jahr 2014 recht. Daraufhin konnte die Klinik Berus stationäre Akutplätze für inzwischen jährlich mehr als 300 Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen.“

Das Verwaltungsgericht nahm in seinen Urteilen zu Blieskastel und Orscholz Anstoß daran, dass es im Saarland an einer „Vielfalt der Krankenhausträger“ fehle. Während in allen anderen Bundesländern der Anteil an privaten Häusern bei mindestens 20 Prozent liegt, sind es im Saarland durch Berus fünf Prozent. Es gibt allerdings kein einziges komplettes Krankenhaus in privater Trägerschaft im Krankenhausplan, die drei Reha-Kliniken in Berus, Blieskastel und Orscholz sind lediglich mit Abteilungen im Krankenhausplan vertreten.

Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung will keine Krankenhäuser im privater Trägerschaft haben, Foto: dpa/Harald Tittel

Es ist jedoch erklärtes Ziel der saarländischen Politik, private Krankenhausträger vom Saarland fernzuhalten. So sagte der neue Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) in der Landtagssitzung im Oktober 2020, damals noch als Abgeordneter: „Gesundheit [ist] eben keine Ware und Krankenhäuser [sind] Teil der Daseinsvorsorge. Deshalb gehören sie auch nicht in die private, sondern in die öffentliche Hand oder in die Hand von gemeinnützigen Trägern (…).“ Zum von der Schließung bedrohten Krankenhaus in Lebach erklärte Jung: „Für uns als Sozialdemokraten war von Anfang an klar, dass wir keine private Lösung an dieser Stelle haben wollen, das ist mittlerweile Allgemeingut.“

Zwar war es das damals CDU geführte Gesundheitsministerium, das die privaten Betreiber aus dem Krankenhausplan fernhalten wollte, doch die neue SPD-Alleinregierung hat in ihrem Regierungsprogramm klar Stellung bezogen: „Gesundheit ist keine Ware, sondern Menschenrecht. […] Die Gesundheitswirtschaft ist mit über 90 000 Beschäftigten ein Eckpfeiler der Saar-Wirtschaft. Wir wollen das Saarland zum Zukunftsstandort eines modernen Gesundheitssystems weiterentwickeln. Das Land muss endlich wieder seiner Verantwortung in der Krankenhausplanung gerecht werden. Auch zukünftig soll es keine privaten Krankenhausbetreiber geben.“ Die SPD geht sogar noch einen Schritt weiter: „Gleichzeitig kann sich das Land zur Sicherung der stationären Versorgung und zur Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft an Krankenhausträgern beteiligen (…).“

Private Betreiber fernzuhalten, widerspricht nicht nur der Auffassung des saarländischen Verwaltungsgerichts. Im Saarländischen Krankenhausgesetz heißt es zur Trägerschaft: „Krankenhäuser können von freigemeinnützigen, privaten oder öffentlichen Krankenhausträgern errichtet und betrieben werden.“ Dazu sagt das Verwaltungsgericht in beiden Urteilen: „Aus dem Grundsatz der Beachtung der Trägervielfalt folgt eine Verpflichtung der zuständigen Behörde im Sinne eines Optimierungsgebotes, wonach innerhalb des jeweiligen Versorgungsgebietes bei der Auswahlentscheidung zwischen mehreren Krankenhäusern neben den öffentlichen auch die freigemeinnützigen und privaten Krankenhäuser angemessen zu berück-sichtigen sind.“