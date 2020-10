Es wird herbstlich : Weiter wechselhaftes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Freitag weiter auf regnerisches Herbstwetter einstellen.

Eine Kaltfront sorge für viel Regen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Die Front ziehe im Tagesverlauf nach Süden. Im Norden lockere es langsam auf, etwa in der Vorderpfalz sei es jedoch bis zum Abend regnerisch. Der Wind sei vergleichsweise schwach, so der DWD-Experte. Die Temperaturen reichen von 13 Grad in der Eifel bis maximal 18 Grad im Süden. In der Nacht gebe es dann eine Abkühlung auf fünf bis zehn Grad.