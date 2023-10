Regionaler Leitartikel Regionalrat von Grand Est hält die Internationale Bauausstellung Saar-Moselle vorerst am Leben

Totgesagte leben länger. Was jedoch nicht unbedingt heißt, dass sie auch überleben. Was das Projekt „IBA Saar-Moselle“ anbelangt, so hängen Daseinszustand und Lebensdauer derzeit am seidenen Faden. Die Grube aber ist quasi schon ausgehoben: Die Landesregierung hat erkennbar das Interesse an einer Internationalen Bauausstellung (IBA) verloren. „Wir hätten uns handfeste Ergebnisse gewünscht, die eine Fortführung rechtfertigen würden“, heißt es aus der Staatskanzlei.