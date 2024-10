Folgen der Krankenhausreform für das Saarland Auf Leben und Tod: Fünf Minuten Zeit

Man kann. Wenn man schnell professionelle Hilfe bekommt. Natürlich war es auch ein Glücksfall, dass wir nicht allzu weit vom St. Wendeler Krankenhaus wohnen. Aber was wäre gewesen, es hätte diese Klinik nicht gegeben? Wenn der Notarzt aus Neunkirchen oder Saarbrücken hätte kommen müssen? Mein Vater hätte es vielleicht nicht überlebt. Solche Sorgen treiben uns doch alle um. Jeder kann von jetzt auf gleich zum Notfall werden. Aber sechs saarländische Kliniken mussten aus finanziellen Gründen in den vergangenen Jahren schließen. Jeder wird nachgetrauert, aber alle zu erhalten, geht einfach nicht. Eine weitere Anlaufstelle für St. Wendeler, das Ottweiler Krankenhaus, ist mittlerweile dicht. In diesem Fall noch zu verkraften, weil die Versorgung im Umland gegeben ist. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist fest entschlossen, seine Krankenhausreform durchzuboxen, um Kosten zu sparen. Aber bitte nicht um jeden Preis. Sein Plan, auf die stärkere Spezialisierung von Kliniken zu setzen, ist richtig. Nicht jedes Krankenhaus muss Krebs-Behandlungen anbieten. Löblich daher, dass der Bund 600 Millionen Euro dem Saarland für die Ausstattung der Fachkliniken zuschießt. Deren Existenz, man denke an das Herz-Zentrum in Völklingen oder die Augenklinik in Sulzbach, sind damit gesichert. Aber die Versorgung in der Fläche darf nicht zu kurz kommen. Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen, das sollte uns etwas wert sein. Die Kosten müssen – und wollen? – wir alle tragen.