Bistumsreform : Kritiker bieten Bischof Gespräch an

Trier/Saarbrücken eine gereckte Faust, nicht mal ein Hauch Triumph-Vibrato in der Stimme: Harald Cronauer, Sprecher der Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“, zeigt sich als wahrer Christenmensch.

Energisch hatte die Initiative, die laut eigener Aussage über 300 der fast 900 Pfarreien im Bistum hinter sich weiß, gegen die Bistumsreform protestiert. In einer 30-seitigen Klageschrift hatten die Kritiker das Vorhaben der Bistumsspitze regelrecht zerpflückt, vor allem die Dimension der neu zu schaffenden Einheiten, XXL-Pfarreien getauft, scharf moniert: Von 172 Pfarreiengemeinschaften im ältesten Bistum Deutschlands sollte auf 35 Großpfarreien reduziert werden. Überhaupt hätte das Reformpaket „viel zu viel Trier und zu wenig einzelne Gemeinden“ bedeutet, so Cronauer. Ein Rückzug der Kirche aus der Fläche also, in einem Bistum mit immerhin noch 1,4 Millionen Katholiken.