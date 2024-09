Rede in Wiebelskirchen Verteidigungsminister Pistorius: „Wir müssen auf hybride Angriffe vorbereitet sein“

Boris Pistorius (SPD) ist keiner, der lange Anlauf braucht. Sobald der Bundesminister der Verteidigung aus der Limousine steigt, ist er am Reden. Oder am Zuhören. Am Montagabend im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wiebelskirchen. Dort redete er ab 18.30 Uhr bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Hand in Hand für die Sicherheit in unserem Land“ gut 30 Minuten Klartext.