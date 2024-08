Rechtsextremist in Saarbrücken Martin Sellner taucht unerwartet bei „Omas gegen Rechts“-Demo auf

Überraschung vom rechten Rand: Bei einer Demonstration gegen die Lesung des Rechtsextremisten Martin Sellner stand der Österreicher plötzlich am Donnerstag, 1. August, selbst auf der Mauer vor der Europagalerie in Saarbrücken. Er schrie in die Menge, man möge sein Buch lesen und hielt zwei Taktstöcke in die Luft, um die Demo zu dirigieren. Unter lauten Protestrufen „Nazis raus“ verschwand er eilig wieder im Einkaufszentrum, bevor die Polizei überhaupt aus dem Streifenwagen aussteigen konnte.