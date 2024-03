Uraufführung am SST: The end, my friend Wenn die Apokalypse ins Theater kommt: „Das Ende der Menschheit ist uns vertraut wie ein Freund“

Nein, der von den „Doors“ und ihrem charismatischen Frontman Jim Morrison entliehene Stücktitel weist nicht unbedingt auf den explosiven Stoff dieser hochaktuellen und mit Spannung erwarteten Uraufführung hin. Noch weniger ihr Untertitel „Wer hat meinen Hamster umgebracht? (hoffentlich ich)“. Der ganz große apokalyptische Hammer gleich im Titel, das wäre wohl doch zu abschreckend gewesen! „Drehen wir es einfach mal um in My friend the end! Denn das Ende der Menschheit ist uns vertraut wie ein Freund. Immer schon sind wir ihm in den unterschiedlichsten Formaten und Geschichten begegnet“, meint dazu die Autorin und Regisseurin Rebecca David.