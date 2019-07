Großangelegte Kontrolle : Bundespolizei startet Razzia gegen Menschenschleuser auch in Saarbrücken

Saarbrücken 18 Menschen haben Ermittler festgenommen, die von Unbekannten mit falschen Papieren nach Deutschland gebracht worden sein sollen.

In mehreren Städten haben Bundespolizisten am Mittwoch (10. Juli) Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, um Menschenschleusern das Handwerk zu legen. Die Beamten waren in Saarbrücken sowie in drei rheinland-pfälzischen Städten – Kaiserslautern, Pirmasens und Neustadt an der Weinstraße – im Einsatz. Dabei erspähten die Ermittler nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei in Bexbach 18 Menschen, die mutmaßlich unerlaubt in Deutschland sind.