Heute ist Welttoilettentag Bundesweites Ranking verrät: Im Saarland ist der Toilettengang mit am teuersten

Der kleinste berechnete Spülgang kostet hier mit drei Litern 1,67 Cent. Wer in Köln auf die Toilette geht, muss wesentlich weniger zahlen. Mit nur 0,88 Cent kommt man hier am günstigsten weg. Mehr als doppelt so viel kostet es beim Spitzenreiter des Rankings: In der Stadt Halle (Saale) zahlt man stolze 1,94 Cent pro Spülgang.