Top 10 der schönsten Kleinstädte Reiseführer kürt zwei Saar-Städte zu den „Perlen Süddeutschlands“

Als weitere Perlen Süddeutschlands und damit als unbedingt sehenswerte Orte zählt das Reiseportal die Städte Bernkastel-Kues und Cochem an der Mosel in Rheinland-Pfalz, die mittelalterliche Kleinstadt Zwingenberg in Hessen, die Kleinstädte Blaubeuren in der Schwäbischen Alb sowie Meersburg am Bodensee in Baden-Württemberg. Außerdem in den Top 10: die Städte Berchtesgaden, Füssen mit Schloss Neuschwanstein und das mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber (alle in Bayern).