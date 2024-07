„Wenn du boxt, kannst du alles drumherum ausblenden“ Saarländer wird mit fast 50 deutscher Boxmeister im Breitensport

Wellesweiler · Rafal Kwiatkowski aus dem Saarland ist in der Klasse bis 92 Kilogramm deutscher Box-Meister im Breitensport – das sind Athleten, die älter als 40 Jahre alt sind. Der 47-Jährige peilt nun die Teilnahme an der Europameisterschaft an.

05.07.2024 , 08:37 Uhr

Boxer Rafal Kwiatkowski (rechts) ist deutscher Breitensport-Meister in der Gewichtsklasse bis 92 Kilogramm. Tarik Hasanovic (links) und Nils Becker waren in der Kampfvorbereitung wichtige Sparringspartner für den 47-Jährigen. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser