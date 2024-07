Finale der Deutschlandtour am 25. August im Saarland Radsport-Elite rast durch Bliesgau und Saarbrücken

„Das wird ein besonderer Tag für die Stadt Saarbrücken“, sagt OB Uwe Conradt. Alleine 20 000 Zuschauer erwartet er zum Event in der Landeshauptstadt. Zu sehen bekommen sollen diese die Radsport-Elite Europas sowie Spitzen-Teams aus den USA und Bahrain. In der Profi-Wertung auf der 172 Kilometer langen vierten Etappe der Deutschlandtour von Annweiler am Trifels nach Saarbrücken treten 120 Rad-Athleten in 20 Teams gegeneinander an. Diese sollen Saarbrücken am Nachmittag gegen 16:30 Uhr erreichen.