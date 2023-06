CSD in Saarbrücken mit Podiumsdiskussion eröffnet „Queere Menschen flüchten nicht mit ihren Familien, sondern vor ihren Familien.“

Saarbrücken · Mit einer Diskussionsrunde zwischen Queeraktivisten und Politikern ist das Straßenfest zum CSD in Saarbrücken am Samstag gestartet. Thema war unter anderem die Situation queerer Menschen in Polen.

11.06.2023, 15:04 Uhr

Bei der CSD-Podiumsdiskussion sprachen (von links): Stevie Kuckartz, Matthias Holzapfel, Jakub Urbanik, Lilith Raza, Magnus Jung und Sebastian Thul Foto: Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler

Wie in jedem Jahr begann auch dieses Mal der Christopher Street Day SarLorLux (CSD) mit einer politischen Podiumsdiskussion während des Straßenfests in der Mainzer Straße. Daran nahmen am Samstag der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD), die Queeraktivistin Lilith Raza, der polnische Professor und Queeraktivist Jakub Urbanik, der katholische Pfarrer Matthias Holzapfel und Stevie Kuckartz von der Jugendgruppe des Lesben- und Schwulenverbands Saar (LSVD) teil. Moderiert wurde die Diskussionsrunde bei brütender Hitze von Staatssekretär Sebastian Thul (SPD), ebenfalls Vorstandsmitglied des LSVD Saar. Er selbst hielt während der Podiumsdiskussion mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.