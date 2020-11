4924 Schüler und 556 Lehrer in Quarantäne : Regel an Saar-Schulen auf der Kippe

Saarbrücken 4924 Schüler und 556 Lehrer sind im Saarland inzwischen in Quarantäne – Tendenz stark steigend.

Vor diesem Hintergrund könnte es bald einen Strategiewechsel im Umgang mit Corona an Schulen geben. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sprach sich am Montag für ein „differenziertes Vorgehen“ aus. Das könnte heißen, dass künftig nicht mehr wie bisher alle Schüler einer Klasse in Quarantäne müssen, sobald dort ein Corona-Fall auftritt. Die Ministerin will am Dienstag mit den Landräten – von denen bereits mehrere eine Lockerung gefordert haben – über eine einheitliche Linie beraten.