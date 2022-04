Corona : Im Zickzack durch die Pandemie

Die Corona-Pandemie hat das Leben von Millionen Menschen durcheinandergerüttelt. Zwei Jahre stand die Politik auf der Bremse – doch schlimmer noch als Lockdown, Homeoffice, 2G, 3G empfanden viele Menschen das Durcheinander bei der Umsetzung der Maßnahmen, ihre Unvorhersehbarkeit, die Inkonsequenz.

Am Sonntag war nun „Freedom day“ – die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ist gefallen. Und nun legen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern noch eins drauf. Wer sich nach dem 1. Mai mit dem Corona-Virus infiziert, muss nicht mehr verpflichtend in Quarantäne. Es wird nur empfohlen. Mal abgesehen davon, dass diese Entscheidung eine Reihe bisher nicht beantworteter Fragen, zum Beispiel zu den Themen Krankschreibung und Verdienstausfall, aufwirft, stellt sie zudem die Idee vom „Freedom day“ auf den Kopf. Diese Freiheit schließt eben nicht das Recht ein, andere zu infizieren. Covid-19 bleibt hochansteckend, auch wenn die aktuell grassierenden Virusvarianten meist zu einem milden Verlauf führen.

Die Entscheidung, schon jetzt auf die verpflichtende Isolation zu verzichten, ist ein Fehler. Sie wird dazu führen, dass eine Reihe von Corona-Patienten nach dem Motto „Alles halb so schlimm“ die Infektion weiterträgt. Das wird zu mehr Opfern in Hochrisikogruppen führen. Wenn die Schutzmaßnahmen fallen, hat das Virus zudem gute Chancen sich umfassend zu verbreiten. Da so auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass neue, gefährlichere Mutationen des Erregers entstehen, führt die neueste Kehrtwende in der Corona-Politik dazu, dass uns am Ende vielleicht doch ein heißer Covid-Herbst droht. Und dann folgt garantiert die nächste Vollbremsung der Politik.