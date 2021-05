Pyro-Einsatz bei FCS-Verabschiedung : Pyro-Vorfälle vor Derby: Polizei ermittelt fünf Verdächtige

Saarbrücken Fünf Tatverdächtige hat die Polizei im Zusammenhang mit einem Vorfall am Saarbrücker Ludwigsparkstadion am 17. April ermittelt. Dort hatten sich FCS-Fans getroffen, um die Abfahrt ihrer Mannschaft zum Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern zu begleiten.

Ein weiteres Strafverfahren wegen Landfriedensbruch sei im Zusammenhang mit den Ereignissen auf dem St. Johanner Markt in der Nacht zum 18. April eingeleitet worden. Dort hatten sich Hunderte Menschen in Saarbrücken zum Feiern versammelt. Dabei war es zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und zu Angriffen auf die Polizei (wir berichteten) gekommen. Die Ermittlungen zur Identifizierung von Tatverdächtigen dauerten weiter an, hieß es.