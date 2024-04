Am Samstag in Püttlingen Miss Germany kommt ins Nonnenkloster und wirbt an der Saar für Jesus

Der frühere FDP-Politiker Harald Cronauer möchte gemeinsam mit einigen Mitstreitern das Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen zu einem spirituellen und meditativen Zentrum ausbauen. Cronauer nimmt dabei vor allem junge Leute in den Blick, mit dem Ziel, sie für das Christsein zu interessieren. Dabei soll unter anderem die Miss Germany 2023, Kira Geiss, helfen. Die 21-Jährige aus Ravensburg wird am kommenden Samstag im Püttlinger Kloster über ihren Glauben und ihr Engagement in der christlichen Jugendarbeit sprechen. Das Motto des Abends: „Miss Germany meets Jesus“.