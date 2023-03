Demenz-Verein im Köllertal Trotz Demenz mitten im Leben bleiben

„Wann fängt die Fastenzeit an und wann endet sie?“ Hände gehen hoch. „An Aschermittwoch fängt sie an und geht bis Karfreitag, richtig“, bestätigt Bettina Lange die Antworten. „Früher sind wir an Aschermittwoch mit dem Aschenkreuz auf der Stirn in die Schule gegangen.“ – Dieser Hinweis der erfahrenen Betreuerin reicht, um bei allen Teilnehmenden in dieser Quiz-Runde Erinnerungen zu wecken. Sofort geht ein Lächeln über die Gesichter. Der ein oder andere im Püttlinger Demenz-Café steuert eine weitere Geschichte bei. Auch wenn das Kurzzeitgedächtnis von an Demenz Erkrankten unaufhaltsam schwindet, die Erinnerungen verblassen nicht so schnell. Das macht sich das Betreuungsteam des Demenz-Vereins im Köllertal zunutze. Die Gäste sollen sich schließlich wohlfühlen.