Auswertung der Krankenkasse DAK für das Saarland : Psychische Probleme erhöhen Herzinfarkt-Risiko bei 78 000 saarländischen Beschäftigten

Andauernder Stress am Arbeitsplatz und in der Familie, Ängste und Depressionen erhöhten das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Der neue „DAK-Gesundheitsreport 2022 für das Saarland“ besagt, dass 78 000 saarländische Beschäftigte dieser Gefahr ausgesetzt sind. Foto: Getty Images/istock/bobbieo

Saarbrücken DAK-Gesundheitsreport stuft psychische Beschwerden als eigenen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein

Der DAK-Gesundheitsreport belegt eine Zunahme der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen von 2011 bis 2021 um 54 Prozent. Für die Studie hat das Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (Iges) in Berlin die Daten von 29 000 erwerbstätigen DAK-Versicherten im Saarland analysiert. Zusätzlich hat die Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse (Forsa) im Auftrag der DAK 106 Beschäftigte im Saarland befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass fast ein Siebtel der Befragten mit einem psychischen Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung lebt. Diejenigen, die von Depressionen, Angststörungen oder Arbeitsstress betroffen sind, berichten auch häufig von weiteren verhaltensbezogenen oder körperlichen Risikofaktoren. So rauchen sie zum Beispiel häufiger (plus zehn Prozentpunkte) und Bluthochdruck ist bei ihnen deutlich verbreiteter (ebenfalls plus zehn Prozentpunkte).