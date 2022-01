Regionaler Leitartikel : Vom Recht auf Gefährdungsanalyse

Meinung Im Saarland sind psychische Erkrankungen bereits seit einigen Jahren der zweithäufigste Grund nach Muskel-Skelett-Problemen für Krankschreibungen. Bei Frauen stehen die psychischen Beschwerden sogar an erster Stelle.

Von Martin Lindemann

Solche Erkrankungen führen oft zu sehr langen Ausfällen und sind nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Saarland der mit Abstand häufigste Grund für eine Frührente. Dennoch werden in der hierzulande immer noch durch Stahlindustrie und Bergbau beeinflussten robusten Meinung solche Erkrankungen oft als Spinnereien abgetan: Stell dich nicht so an. Doch was ist zu tun, wenn Laborwerte und Röntgenaufnahmen keine Hinweise auf die Ursache von Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Atemnot und Herzrasen, Hautausschlag, Schweißausbrüche oder Gelenk- und Rückenschmerzen liefern?