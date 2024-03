DAK-Psychreport 2024 Psychische Erkrankungen in saarländischer Autoindustrie auf Rekordniveau

Die Beschäftigten im Saarland haben im vergangenen Jahr so oft wie nie zuvor aufgrund von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz gefehlt. Das zeigt der neue „Psychreport 2024“ der DAK. Im Durchschnitt kamen auf 100 saarländische DAK-Versicherte 455 Fehltage (Bund: 323). Die Zahlen sind repräsentativ, gelten also für das Saarland insgesamt. Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen, zu denen beispielsweise Depressionen, Ängste und Anpassungsstörungen zählen, lagen um 52 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren. Im Bundesvergleich liegt das Saarland an der Spitze aller Bundesländer, sogar mit deutlichem Abstand zu Hamburg, das mit 391 Fehltagen pro 100 Versicherte Rang zwei belegt.