Pfleger-Ausbildung Lehrer verrät Aufgaben: Prüfung im Saarland abgesagt

Eigentlich befanden sie sich schon auf der Zielgeraden ihrer dreitägigen schriftlichen Zentralprüfung. Nun beginnt das Lernen und Bangen für die Auszubildenden in der generalistischen Pflegeausbildung im Saarland erneut. Wie das Landesamt für Soziales am Freitag, 5. Juli, mitteilt, musste nicht nur die für jenen Freitag angesetzte letzte Teilprüfung abgesagt werden. Vielmehr verlieren auch die bereits am Mittwoch und Donnerstag abgelegten Teilprüfungen ihre Gültigkeit. Die Auszubildenden müssen also die komplette Zentralprüfung wiederholen. Doch was war passiert?