Staatsanwaltschaft ermittelt : Zwei Bewohner starben: Saarbrücker Altenheim nach tödlichem Brand durchsucht

Saarbrücken Der tödliche Brand in einem Saarbrücker Altenheim ruft nun die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Sie ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Brandstiftung.

Das Verfahren richtet sich gegen Unbekannt. Das bestätigte ein Sprecher am Montag nach einem SR-Bericht. Zwei Frauen im Alter von 97 und 85 Jahren waren durch das Feuer in dem Seniorenheim auf dem Saarbrücker Eschberg am Samstag vergangener Woche ums Leben gekommen.