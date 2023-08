Yeboah-Prozess Zeugin zieht Unmut des Gerichts auf sich

Koblenz · Der Prozess um den rassistischen Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft 1991 in Saarlouis, bei dem Samuel Yeboah zu Tode kam, ist am Montag vor dem Oberlandesgericht in Koblenz fortgesetzt worden. Am inzwischen 40. Verhandlungstag sah sich der Senat mit einer unkooperativen Zeugin konfrontiert.

28.08.2023, 18:12 Uhr

„Es kann ein bisschen länger dauern“, so die einleitenden Worte von Richter Konrad Leitges, als die Zeugin Sabrina A. im Zeugenstand Platz nimmt. Als hätte er bereits geahnt, was mit dem Auftritt der 43-jährigen Bürokauffrau aus Wallerfangen auf das Gericht und die Anwesenden im Saal des Koblenzer Oberlandesgerichts zukommt, ergänzt der Richter, dass man bei vielen der bisherigen Zeugen den Eindruck habe, sie wüssten mehr als sie sagen – „die Leute winden sich wie ein Aal“. Und er sollte recht behalten. Wie sich herausstellte, hatte es der Senat auch bei A. mit einer ausgesprochen unkooperativen Zeugin zu tun.