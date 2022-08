Urteil in Saarbrücken : Zerstückelte Leiche von Nalbach: Zwei Täter zu langen Haftstrafen verurteilt

Das Urteil in Saarbrücken ist gefallen: Weil sie einen 60-Jährigen getötet und anschließend seine Leiche zerstückelt haben, sind nun die beiden Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden den 60-Jährigen im November in Nalbach im Saarland während eines Streits getötet hatten. Anschließend zerstückelten sie die Leiche und vergruben Teile davon in einem Wald. Zudem beleidigte und bedrohte die Frau wenige Tage nach der Tat in Saarlouis Mitarbeiter eines Krankenhauses und Polizisten. Dabei verwendete sie ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation.