Yeboah-Prozess am OLG Koblenz „Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr gefährlichen Menschen“

Die Aussage des heutigen Zeugen ist mit Spannung erwartet worden: Der 51-jährige Heiko Sch. war in der Tatnacht vom 18. auf den 19. September 1991 zusammen mit dem Angeklagten und dem Anführer der Saarlouiser Neonazis unterwegs, hatte beide in seinen Aussagen bei der Polizei belastet. Teile der Anklageschrift beruhen unter anderem auf seinen Vernehmungen bei der Polizei. Nun soll er selbst derjenige gewesen sein, der den Brand in der Asylbewerberunterkunft gelegt, Samuel Yeboah ermordet hat. Das zumindest hatte der Angeklagte Peter S. in seinem überraschenden Geständnis am vergangenen Dienstag angegeben.