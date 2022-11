Anhaltspunkte für mehrere Täter? : Yeboah-Prozess hat begonnen: Verteidigung kritisiert Anklage zum Auftakt scharf

Foto: Saarbrücker Zeitung/Laura Weidig 23 Bilder Prozess im Mordfall Yeboah – Bilder aus dem Gericht

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Tat hat am Mittwoch der Prozess gegen Peter S. begonnen, der am 18. September 1991 einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis begangen haben soll. Der Anwalt von S. kritisierte zum Prozessauftakt die Anklage und kündigte an, dass sich der Angeklagte zur Tat einlassen wolle.