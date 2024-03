Zweiter Yeboah-Prozess „Der Drops ist gelutscht“ – Verteidiger beantragt unverzügliche Entlassung des Angeklagten aus U-Haft

Heiko Sch. ist in diesem zweiten Yeboah-Prozess als Zeuge vor Ort. Es geht um den rassistischen Brandanschlag in der Nacht vom 18. auf den 19. September 1991 in Saarlouis, bei dem der 27-jährige Ghanaer Samuel Yeboah qualvoll starb. Entsprechend groß ist das öffentliche Interesse. Mehr als 40 Zuschauer haben sich eingefunden, darunter Presse, Prozessbeobachter und Mitglieder des Untersuchungsausschusses, und ein Justizwachtmeister mehr als bei den bisherigen Sitzungen üblich.