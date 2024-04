Stimmung vor Gericht wird immer gereizter „Die Frage ist ungehörig“ – Vorsitzender Richter rügt Verteidigung im Yeboah-Prozess

Mit der Aussage eines leitenden Ermittlungsbeamten ist vor dem Oberlandesgericht Koblenz am Dienstag der der zweite Prozess im Mordfall Samuel Yeboah fortgesetzt worden. Viele der verfahrensrelevanten Zeuginnen und Zeugen hatten bereits im ersten Verfahren gegen Peter S. ausgesagt – so auch der 59-jährige Kriminalhauptkommissar, der als führender Ermittlungsbeamter und Leiter der zuständigen Sonderkommission „Soko Welle“ die Ermittlungen in dem Fall verantwortlich leitet.