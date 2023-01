Tödlicher Brandanschlag in Saarlouis 1991 : Hauptbelastungszeugin im Yeboah-Prozess: „Ich weiß, wer’s war“

Foto: Laura Weidig

Fast 13 Jahre lang hat sie geschwiegen. Dann, 2019, entscheidet Diana K., sich an die Polizei zu wenden – und brachte dadurch die Ermittlungen wegen des rassistischen Brandanschlags auf die Asylbewerberunterkunft 1991 in Saarlouis wieder in Gang. Am Dienstag hat die Hauptbelastungszeugin nun vor dem Oberlandesgericht Koblenz ausgesagt.