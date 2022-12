Yeboah-Prozess : Ermittler: Offenbar Foto von Peter S. mit Beate Zschäpe und Uwe Mundlos aufgetaucht

Foto: Saarbrücker Zeitung/Laura Weidig 22 Bilder Prozess im Mordfall Yeboah – Bilder aus dem Gericht

Koblenz/Saarbrücken Im Prozess um den Mord an dem ghanaischen Asylbewerber Samuel Yeboah 1991 in Saarlouis ist am Montag der Angeklagte Peter S. weiter befragt worden. Es standen seine Verbindungen in die rechtsextreme Szene im Fokus – und ein bestimmtes Bild, das wir im Artikel zeigen.