Stärkung von Kinderporno-Ermittlern Innenminister Jost stärkt Kinderporno-Ermittler mit Sonderurlaub und 150-Euro-Zulage

Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) will Kinderporno-Ermittler der Saar-Kripo mit 150 Euro Erschwerniszulage monatlich und bis zu drei Tagen Urlaub zusätzlich im Jahr stärken. Wie die SZ aus zuverlässiger Quelle erfuhr, will Jost dies bei einer Tagung des Bundes Deutscher Kriminalbeamter am Donnerstagnachmittag bekannt geben. Die innenpolitische Sprecherin und Vizechefin der CDU-Landtagsfraktion Anja Wagner-Scheid hatte tags zuvor eine Zulage analog zu anderen Bundesländern gefordert. Sie verwies auf steigende Fallzahlen.