Prozess in Koblenz Kehrtwende im Yeboah-Prozess: Angeklagter gesteht, nennt aber anderen Haupttäter

Vier Seiten lang ist die Erklärung, die Verteidiger Guido Britz in Namen seines Mandanten an diesem Dienstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz vorliest: Im Prozess um den rassistischen Mord an dem ghanaischen Geflüchteten Samuel Yeboah 1991 in Saarlouis hat der Angeklagte Peter S. darin, mehr als 31 Jahre nach der Tat, ein Geständnis abgelegt. Die Möglichkeit steht bereits seit Ende März im Raum – da hatte der zuständige Staatsschutzsenat durchblicken lassen, dass er die Schuld des Angeklagten für erwiesen hält und einen Deal angeboten: Im Falle eines „glaubhaften und qualifizierten“ Geständnisses könne S. mit einer Strafe zwischen fünfeinhalb und knapp sieben Jahren davonkommen. Der heute 51-Jährige war zum Tatzeitpunkt heranwachsend. Dass das Jugendstrafrecht angewandt wird, gilt daher als wahrscheinlich.