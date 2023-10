„Denken die, ich bin Charles Manson?“ Was der unschuldige Bodo Benndorf in U-Haft erlebt hat

Bodo Benndorf sitzt am Montag, 16. Mai 2022, vor dem Haftrichter am Saarbrücker Amtsgericht. Dass der Völklinger unschuldig ist, wissen Richter, Staatsanwaltschaft und Polizei damals noch nicht. Im Gegenteil: Sie haben starke Anhaltspunkte dafür, dass der 52-Jährige den 72-jährigen Lothar Senz in Sulzbach erstochen hat. Zwei Zeugen haben einen Langhaarigen aus der Tatwohnung in Sulzbach kommen sehen. Benndorf hat lange Haare, kennt das Opfer, ist sein Alltagsbegleiter. Dazu finden Ermittler mit Hilfe eines Schnelltestes angeblich Blutspuren in seinem Auto. Da nützt es nichts, dass Benndorfs zwölfjähriger Sohn bestätigen kann, dass sein Vater zur Tatzeit am Nachmittag des 13. Mai zu Hause im Garten Peperonis gepflanzt hat. Bringt nichts, sie prüfen die Haft.