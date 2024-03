Zweiter Yeboah-Prozess in Koblenz Angeklagter Ex-Neonazi-Chef von Saarlouis aus U-Haft entlassen

Die Bundesanwaltschaft wirft dem ehemaligen Kopf der Saarlouiser Neonazi-Szene Beihilfe zum Mord an Samuel Yeboah und zum versuchten Mord in 20 Fällen vor. Am vergangenen Dienstag hatte der Zeuge Heiko Sch. ausgesagt und seine Erinnerungen an den Vorabend der Tat geschildert. Der dringende Tatverdacht gegen den Angeklagten Peter St. stützt sich vor allem darauf, dass er als Anführer der Skinhead-Szene kurz vor der Tat unter Bezugnahme auf die pogromartige Situation – Neonazi-Banden griffen zunächst in Ostdeutschland, später im gesamten Bundesgebiet Asylbewerberheime an – geäußert haben soll, dass „hier auch mal so etwas brennen oder passieren müsse“.