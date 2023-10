„Wir haben Blutspuren in ihrem Auto gefunden“ Warum ein Völklinger wegen Totschlags unschuldig in U-Haft saß

Exklusiv | Saarbrücken · Bodo Benndorf soll einen hilflosen Rollstuhlfahrer in Sulzbach kaltblütig erstochen haben – glauben Ermittler im Mai 2022 und schicken ihn in U-Haft. Dabei ist der Völklinger unschuldig. In der SZ erzählt der 52-Jährige seine Geschichte. Warum der Verdacht auf ihn fiel.

07.10.2023, 21:02 Uhr

Bodo Benndorf hat unschuldig wegen Totschlags in U-Haft gesessen. Hier sitzt er an seinem Küchentisch in Völklingen – und arbeitet daran, eine Haftentschädigung zu bekommen. Foto: Michael Kipp

Der Tag an dem Bodo Benndorf zum vermeintlichen Totschläger wird, ist ein Freitag, der 13.. „Im Mai 2022“, erinnert sich der Mann mit Nickelbrille und langen Haaren. Er wiederholt das, als könne er es immer noch nicht glauben: „Freitag, der 13.“. Der sprichwörtliche Pechtag ist sein Schicksalstag. Ein Tag, der zunächst völlig normal für den Alltagsbegleiter eines ambulanten Pflegedienstes verläuft. Der 52-Jährige fährt auf seiner Tour mehrere Patienten in Bübingen und Dudweiler an. „Um 13.45 Uhr habe ich Feierabend gemacht“, erinnert er sich.