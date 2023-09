Prozess um rassistischen Brandanschlag „Er hat die Tat nicht alleine geplant oder ausgeführt“ – Verteidiger im Yeboah-Prozess plädiert auf Beihilfe

Im Prozess um den rassistischen Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft 1991 in Saarlouis, durch den Samuel Yeboah zu Tode kam, haben am Dienstag Verteidigung und Nebenklagevertreter ihre Abschlussplädoyers gehalten. Die Verteidiger von Peter S. forderten eine deutlich mildere Strafe als die Bundesanwaltschaft. „Er hat die Tat nicht alleine geplant oder ausgeführt, er war als Unterstützer dabei, nicht mehr, nicht weniger“, sagte Rechtsanwalt Kai-Daniel Weil. Demnach habe sich der Angeklagte lediglich der Beihilfe zu Mord und versuchtem Mord in zwölf Fällen schuldig gemacht. Angemessen sei eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten – nach Jugendstrafrecht, weil der Angeklagte zur Tatzeit 20 Jahre alt war. Die Bundesanwaltschaft hatte neun Jahre und sechs Monate Haft unter anderem wegen Mordes gefordert. Ein Urteil wird am 9. Oktober erwartet.