Urteil im Prozess nährt sich Überlebender von Yeboah-Anschlag berichtet: Wir haben gelernt, mit Morddrohungen zu leben

Im Prozess um den rassistischen Brandanschlag 1991 in Saarlouis sind am Montag drei weitere Zeugen vernommen worden. Darunter ein Überlebender des rassistischen Brandanschlags, der sich durch einen Sprung aus dem Fenster vor den Flammen retten konnte. Ob er im Vorfeld der Tat ausländerfeindlich angegangen worden sei, will der Richter wissen. „Ja sicher, dauernd“, antwortet der Mann. Und berichtet von permanenten Drohungen.